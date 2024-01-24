Tabletlerin çocuklara yararı da var ama...

ÇOCUKLARA TABLET VERMENİN AVANTAJLARI

Tablet, çocuklara yeni öğrenme yolları sunar. Tablet üzerindeki eğitici uygulamalar, çocukların dil, matematik, fen, sanat gibi alanlarda becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Tablet, çocuklara yaratıcılık ve hayal gücü kazandırır. Tablet üzerindeki oyunlar, çocukların problem çözme, mantık yürütme, hikaye anlatma gibi yeteneklerini arttırır.

Tablet, çocuklara sosyal beceriler öğretir. Tablet üzerindeki iletişim uygulamaları, çocukların aile, arkadaş ve öğretmenleriyle bağlantı kurmalarını, duygu ve düşüncelerini paylaşmalarını sağlar.

Tablet, çocuklara kültürel farkındalık kazandırır. Tablet üzerindeki kültürel içerikler, çocukların farklı ülkeler, diller, dinler, gelenekler hakkında bilgi edinmelerini, hoşgörü ve saygı duymalarını sağlar.

Çocuklara tablet vermenin avantajları böyle. Ancak tablet kullanımının çocuklara zarar vermemesi için, ebeveynlerin bazı kurallara uyması gerektiğini de unutmamak gerekiyor. Uzmanlar, 0-2,5 yaş arası çocuklara tablet verilmemesini, 2-5 yaş arası çocukların günde en fazla 1 saat, 5 yaş ve üzeri çocukların ise günde en fazla 2 saat tablet kullanmasını öneriyor.