Tacikistan toplu taşımada ödeme sistemini geliştiriyor

Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bu sistem, sağlanan hizmetlerin otomatik muhasebesini, fiyatlandırmasını ve ödeme için faturalandırmayı içeriyor" dedi.

Bakanlık, 1 Ağustos 2023'ten itibaren Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kararnamesine göre vergi, harç ve diğer ödemelerin ödenmesinin yanı sıra fonların devlet kurumları tarafından alınmasının gayri nakdi olarak gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Son hükümet toplantısında İmamali Rahman, bakanlıklara ve bakanlıklara, devlet hizmetleri için nakit dışı ödemelerin kabulünü sıkı bir şekilde düzenlemek için önlemler alma talimatı verdi.,

Tacikistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı'na göre, bu yılın 30 Temmuz tarihi itibarıyla bakanlık ve ona bağlı kurumların mali işlemlerinin %81,2'si çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.