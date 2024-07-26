Tacizci yapımcı hastaneye kaldırıldı

Hollywood'da senelerce gişe rekorları kıran filmlerin yapımcılığını üstlenen Harvey Weinstein, 2017 yılında hakkında çıkan taciz ve tecavüz iddialarıyla herkesi şoke etti. Weinstein hakkında çıkan suçlamalar kısa sürede tüm dünyaya yayılan #MeToo hareketini bile doğurdu.

Bir süredir hapishanede olan 72 yaşındaki Weinstein, birçok sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Temsilcisi ve hapishane danışmanı Craig Rothfeld, Weinstein'ın Manhattan'daki Bellevue Hastanesi Hapishane Koğuşu'na transfer edildiğini söyledi.

Rothfeld, "Diyabet, yüksek tansiyon, spinal stenoz, kalp ve akciğerlerindeki sıvı gibi pek çok sağlık sorunu için tedavi görüyor. Ayrıca, Bay Weinstein'ın COVID testi pozitif çıktı ve akciğerlerinde çift zatürreye yakalandı" dedi.