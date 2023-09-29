Tadic Ajax'a geri dönmek istiyor: Flaş açıklama

Ajax'ın eski gözlemcisi Freek Jansen, Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tadic Ajax'a geri dönmek istiyor: Flaş açıklama

Hollanda Ligi ekibi Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic için, kulübün eski gözlemcisi Freek Jansen'den açıklama geldi.

''AJAX'A GERİ DÖNECEK''
"Kesinlikle geri dönmek istiyor" ifadelerini kullanan Freek Jansen, "Bence birkaç yıl içinde, futbol oynamayı bıraktığında geri dönecek. Tadic'i, on yıl sonra Ajax'ın teknik direktörü olarak görüyorum ve o da bunu istiyor. Bu tür insanlar gerçekten Ajax hissine sahiptir" şekline konuştu.

''BOŞA BİR UĞRAŞTI''
Açıklamalarını sürdüren ve Tadic'in Ajax'tan ayrıldığına şaşırmadığını ifade eden Jansen, "Her şeyi bir arada tutmak ve işlerin yolunda gitmesi için gerçekten çok uğraştı. Ama bu boşa bir uğraştı" dedi.
Jansen'in sözlerinin devamı şu şekilde;

''Şu anda Ajax'ta yaşananlar ve kulüpten nasıl ayrıldığı Tadic'i üzüyor. Geçen yıl çok şey yapmak zorunda kaldı, değil mi? Bu da gözlerden kaçtı. Herkes onu sahadaki performansından dolayı eleştirdi ama soyunma odasında ve antrenman sahasında ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Bu daha önce de söylemiştim. Şu anda Ajax'ta olanları yaşamak zorunda kalmayacağı konusunda iyi hislerim var."

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan Tadic, çıktığı 13 maçta 4 gol atarken 2 asist yaptı.

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