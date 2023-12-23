Amatör kümedeki takıma elenen Ajax flaş bir karar aldı! Yol ve bilet paraları iade edilecek

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Beyza Damgacıoğlu
Amatör kümedeki takıma elenen Ajax flaş bir karar aldı! Yol ve bilet paraları iade edilecek
Hollanda Kupası'nda Ajax, 3. Lig takımı Hercules 3-2 kaybederek flaş bir sonuca imza attı. Ajax Kulübü, deplasmana giden taraftarların bilet ve yol masraflarını geri ödeyecek.

Hollanda Ligi'nde kötü bir dönemden geçen Ajax, Hollanda Kupası'nda Hercules deplasmanına çıktı.

3. Lig ekibi, Ajax'ı 3-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Hercules'e turu getiren golleri 16. ve 66. dakikalarda Pieters ve 90+3'te Grotenberg kaydetti.

Ajax'ın 2 golü ise 83'te Brobbey ve 89'da Akpom'dan geldi.

Bu sonuç taraftarı çıldırttı ve yoğun tepki alınmasına neden oldu.

ajax-compenseert-meegereisde-supporters-na-grootste-debacle-uit-clubgeschiedenis.jpg

AJAX TARAFTARINA PARALARINI GERİ ÖDEYECEK
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; favori çıktığı maçta flaş bir sonuç alarak elenen Ajax, taraftarlardan özür dileyerek, "Takımımızın kötü performansından dolayı, Hercules - Ajax maçını kuşkusuz acı verici bir şekilde deneyimlediniz. Bu üzüntüyü paylaşıyor ve derin utanç duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Açıklamanın devamında, futbolcular ve teknik heyetin yaptığı değerlendirme sonrası, yaklaşık 45 kilometre giden taraftarın maddi zararının geri verilmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

Ajax Kulübü bu nedenle Hercules deplasmanına giden 325 taraftarın bilet ve yol masraflarını geri ödeyecek.

Bu tazminatın, “o acı gecenin hatırasını ortadan kaldırmayacağını” ifade eden yönetim, ''Ancak hiçbir şey yapmamak da bir seçenek değildi'' sözlerini kullandı.

KUPAYI EN FAZLA KALDIRAN TAKIM
Ajax, Hollanda Kupası'nın en fazla kazanan takım olarak yer alıyor.

afp-en-6aec5bb89399c2e4ac6ad3a4f38d7d57e49c2481.jpg

İlgili Haberler
Ajax 2-0 önde olduğu maçtan 1 puanla ayrıldı
Ajax 2-0 önde olduğu maçtan 1 puanla ayrıldı
Liverpool gol yağdırdı. Marsilya Ajax düellosu. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 takım tur atladı
Liverpool gol yağdırdı. Marsilya Ajax düellosu. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 takım tur atladı
Ajax'tan Vitesse'ye gol şov. Yükselişe geçtiler
Ajax'tan Vitesse'ye gol şov. Yükselişe geçtiler
Ajax nefes aldı
Ajax nefes aldı
Ajax'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Ajax'ın yeni teknik direktörü belli oldu
UEFA Dusan Tadic'i, Ajax'a geri döndürdü!
Ajax ateşle oynuyor. 7 gollü maçta şoke oldu
Ajax ateşle oynuyor. 7 gollü maçta şoke oldu
Tadic Ajax'a geri dönmek istiyor: Flaş açıklama
Son Haberler
Seyir halindeyken yanmaya başlayan cip böyle patladı Gündem
Seyir halindeyken yanmaya başlayan cip böyle patladı
Uyuşturucu ile yakalanan iş insanı herkesi şoke edecek siyasinin ismini verdi Gündem
Uyuşturucu ile yakalanan iş insanı herkesi şoke edecek siyasinin ismini verdi
Erdoğan 'Şehitlerin kanı yerde kalmadı. 12 terörist öldürüldü' dedi Gündem
Erdoğan 'Şehitlerin kanı yerde kalmadı. 12 terörist öldürüldü' dedi
İsrail'e ait gemiye drone saldırısı. Hasar oluştu Gündem
İsrail'e ait gemiye drone saldırısı. Hasar oluştu
TCMB'den reeskont faiz kararı Ekonomi
TCMB'den reeskont faiz kararı
6 şehit verilen hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Kahreden detay Gündem
6 şehit verilen hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Kahreden detay