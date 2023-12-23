Amatör kümedeki takıma elenen Ajax flaş bir karar aldı! Yol ve bilet paraları iade edilecek

Hollanda Ligi'nde kötü bir dönemden geçen Ajax, Hollanda Kupası'nda Hercules deplasmanına çıktı.

3. Lig ekibi, Ajax'ı 3-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Hercules'e turu getiren golleri 16. ve 66. dakikalarda Pieters ve 90+3'te Grotenberg kaydetti.

Ajax'ın 2 golü ise 83'te Brobbey ve 89'da Akpom'dan geldi.

Bu sonuç taraftarı çıldırttı ve yoğun tepki alınmasına neden oldu.

AJAX TARAFTARINA PARALARINI GERİ ÖDEYECEK

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; favori çıktığı maçta flaş bir sonuç alarak elenen Ajax, taraftarlardan özür dileyerek, "Takımımızın kötü performansından dolayı, Hercules - Ajax maçını kuşkusuz acı verici bir şekilde deneyimlediniz. Bu üzüntüyü paylaşıyor ve derin utanç duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Açıklamanın devamında, futbolcular ve teknik heyetin yaptığı değerlendirme sonrası, yaklaşık 45 kilometre giden taraftarın maddi zararının geri verilmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

Ajax Kulübü bu nedenle Hercules deplasmanına giden 325 taraftarın bilet ve yol masraflarını geri ödeyecek.

Bu tazminatın, “o acı gecenin hatırasını ortadan kaldırmayacağını” ifade eden yönetim, ''Ancak hiçbir şey yapmamak da bir seçenek değildi'' sözlerini kullandı.

KUPAYI EN FAZLA KALDIRAN TAKIM

Ajax, Hollanda Kupası'nın en fazla kazanan takım olarak yer alıyor.