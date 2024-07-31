Tahran Üniversitesinde Haniye protestosu

Başkent Tahran'daki üniversite kampüsünde bir araya gelen akademisyenler ve vatandaşlar, Haniye'ye yönelik suikastı kınamak amacıyla yürüyüş yaptı.

Göstericiler, yürüyüş sırasında İsrail ve bölgedeki saldırılarına destek veren ABD'yi hedef alan sloganlar attı. Suikastın ardından İran ve Hamas hareketi, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu. 31 Temmuz sabaha karşı, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Haniye'nin kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini duyurdu. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.