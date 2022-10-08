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Estetik Cerrah Tahsin Oğuz Acartürk'ten kadınlara yönelik skandal sözler: Kadınlar, erkeklere göre cinsel objelerdir; her gece biri seni!..

Estetik Cerrahi Uzmanı Tahsin Oğuz Acartürk, skandal sözlerler kadınları hedef aldı. Acartürk, "Ben erkeğim; kadın istiyorum evde, patron istemiyorum. Kadınlar, erkeklere göre cinsel objelerdir; her gece biri seni!.." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 01:52
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Tahsin Oğuz Acartürk'ten kadınlara yönelik skandal sözler: Kadınlar, erkeklere göre cinsel objelerdir

Estetik Cerrah Tahsin Oğuz Acartürk'ten kadınlara yönelik skandal sözler: Kadınlar, erkeklere göre cinsel objelerdir; her gece biri seni!..
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Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doçent Dr. Tahsin Oğuz Acartürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadınları hedef aldı.

Acartürk, yaptığı paylaşımda, "Ben erkeğim; kadın istiyorum evde, patron istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Acartürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“’Güçlü bir iş kadınıyım, evde de böyleyim', hayır ben kadın istiyorum evde, patron istemiyorum. Ben erkeğim; evde kadın istiyorum. İşte 'biz eşitiz' bilmem ne... Valla o zaman boşanırsın veya ayrılırsın, 'sen git istediğinle gez toz ne yaparsan yap' dersin kadına. 80 tane kedi al, onlarla uğraş. İş yerinden adamlar çıkacaktır, her gece biri gelir seni... Böyle bir hayata devam et. Ama gerçekten bir erkekle birlikte olmak istiyorsa kadın, o zaman kadın olmak zorunda. Bunu anlayamıyor kadınlar. Erkek denen iki tane ... olan adam etrafta çok var, bir sürü beta var, onlar da ürüyor. Bir ...'ya bakar, hamile kalman. Ama olay o değil bayanlar, sizi çok seviyoruz."

"KADINLAR, ERKEKLERE GÖRE CİNSEL OBJELERDİR"

Estetik Cerrahi Uzmanı Tahsin Oğuz Acartürk'ün yaptığı başka bir paylaşımda ise, "Her zaman kadınların yaşına bakın, yaş çok önemlidir kadınları anlamakta ve davranışlarında, ne için yaptıklarını anlamak için 'Kaç yaşındasın' önemli bir soru kadın için. 30 yaşında, evlilik yaşı gelmiş. İstediği kadar bir kadın 'ben evlenmeyi düşünmüyorum', bütün kadınlar evlenmeyi düşünür. 70 yaşında bile evliliği düşünür kadın net. Güvencedir evlilik. Dünyaya, başarılı bir kadın olduğunun ispatıdır o yüzünü takmak çünkü erkekler kadınlara göre başarı objeleridir. Kadınlar, erkeklere göre cinsel objelerdir. Kuralları ben yazmadım bu gezegende, bunlar gerçekler. Kadın birlikte olduğu erkeğin yüksekliğiyle, kendi başarısını ispat eder dünyaya. 'Ben bu erkeği elde ettim yüzükle', o kadar yüksek değer bir kadınım ki yüksek değer bir erkek seçti beni. Kadın bunun güvencesini arıyor" dedi.

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The Bilen Amca
8.10.2022 02:34
Hocam çözmüş olayı. İfade şekline mi takıldınız yani.  
 
Bir Kadın
8.10.2022 02:26
Kadınlarla derdin ne senin?Hangi çağda kalmış senin kafa?Çekin o ellerinizi,gözlerinizi,sözlerinizi kadınların üzerinden artik.Yettiniz be!  
 
Farkındamısın
8.10.2022 02:17
Şahsiyetsiz dersem az olur buna değil mi ??? Bu sözleri sarf ederken bu ahkaksız, acaba onu doğuran anacığı hiç mi gelmemiş aklına !!!!!  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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