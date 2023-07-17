Tahta palet imalathanesinde korkutan yangın

Adana'da tahta palet üretiminin yapıldığı imalathane, çıkan yangında zarar gördü.

KAYNAK: DHA
Tahta palet imalathanesinde korkutan yangın

Yangın, saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki tahta palet imalathanesinde çıktı.

İmalathaneden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

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Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri imalathaneyi Saran alevlere köpüklü su ile müdahale etti.

Yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu alevler, çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

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Çevrede korkuya yol açan yangın, imalathanede büyük çaplı hasara neden oldu. Uzman itfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı

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Polisin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.

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