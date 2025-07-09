"Takdir Meclis'in" demişti! CHP teklifi aylar önce vermiş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
"Takdir Meclis'in" demişti! CHP teklifi aylar önce vermiş

"İmamoğlu davası TRT’den yayınlansın" gündemine olumlu yanıtlar veren Erdoğan ve Bahçeli'nin ardından TBMM işaret edildi. CHP'li Emir, teklifin aylar önce Meclis'e verildiğine dikkat çekti.

CHP’nin “İmamoğlu davası TRT’den yayınlansın” önerisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da olumlu karşılık aldı.

Açıklamaların ardından gözler Adalet Bakanlığı'na çevrilirken Bakan Yılmaz Tunç, "Takdir TBMM'nin" diyerek topu Meclis'e atmıştı.

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TEKLİF AYLAR ÖNCE MECLİS'E VERİLMİŞ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, teklifin aylar önce Meclis'e verildiğini "Saray’ın talimatının" beklendiğine dikkat çekti.

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Murat Emir, Meclis'e verilen teklife dair açıklamasını sosyal medyadan paylaştı:

"Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Takdir TBMM’nin” demiş.

Doğru, ama TBMM aylarca Saray’ın talimatını bekliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri olarak 9 Mayıs 2025'te kanun teklifimiz meclise sunduk.

Seçilmişlerin yargılaması TRT’den canlı yayınlansın dedik.

Adrese teslim sağda solda hazırlattığınız teklifler yerine, milletvekilleri olarak hazırladığımız davaların TRT'den canlı yayınlanması teklifimizi
Genel Kurul'a indirin!

Kumpas mı, adalet mi halk izlesin!"

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