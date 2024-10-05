Takım arkadaşı, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili saklanan gerçeği açıkladı

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu yeni takımında fırtına gibi esiyor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde attığı goller ve yaptığı asistler ile taraftarın gönlünde taht kuran yıldız oyuncu, her maç sonrası Portekiz basınının manşetlerini süslüyor.

24 Erzincanspor’dan Galatasaray’a bedelsiz transfer olan Kerem’in gösterdiği gelişim ve geldiği son nokta herkesin takdirini kazandı.

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu dile getiren Kerem ile ilgili şok bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Yıldız oyuncu ile bir dönem halı sahada top oynadığını belirten bir sosyal medya kullanıcısı 2017 yılında çekilen bir fotoğrafı paylaşarak yıldız oyuncunun Fenerbahçeli olduğunu söyledi.

Paylaşımda “Kerem Aktürkoğlu eski dostum. Kalede ben varım beraber halı saha yapardık. Fenerli olduğunu adım gibi bilirim. Benden daha Fenerliydi inanmayın!” ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları paylaşıma inanmazken bazıları ise doğru olabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Yıldız oyuncu sosyal medyada açtığı canlı yayında “Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar” demişti.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol atarak 2 asist yaptı.