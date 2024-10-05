Takım arkadaşı, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili saklanan gerçeği açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Takım arkadaşı, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili saklanan gerçeği açıkladı

Benfica’nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile yapılan bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımı yapan kişi, yıldız oyuncu ile birlikte halı sahada takım arkadaşı olduğunu ifade etti.

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu yeni takımında fırtına gibi esiyor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde attığı goller ve yaptığı asistler ile taraftarın gönlünde taht kuran yıldız oyuncu, her maç sonrası Portekiz basınının manşetlerini süslüyor.

24 Erzincanspor’dan Galatasaray’a bedelsiz transfer olan Kerem’in gösterdiği gelişim ve geldiği son nokta herkesin takdirini kazandı.

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu dile getiren Kerem ile ilgili şok bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Yıldız oyuncu ile bir dönem halı sahada top oynadığını belirten bir sosyal medya kullanıcısı 2017 yılında çekilen bir fotoğrafı paylaşarak yıldız oyuncunun Fenerbahçeli olduğunu söyledi.

Paylaşımda “Kerem Aktürkoğlu eski dostum. Kalede ben varım beraber halı saha yapardık. Fenerli olduğunu adım gibi bilirim. Benden daha Fenerliydi inanmayın!” ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları paylaşıma inanmazken bazıları ise doğru olabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Yıldız oyuncu sosyal medyada açtığı canlı yayında “Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar” demişti.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol atarak 2 asist yaptı.

Son Haberler
Beşiktaş'ın İsrailli rakibiyle oynayacağı maçın yeri yine değişti
Beşiktaş'ın İsrailli rakibiyle oynayacağı maçın yeri yine değişti
Bartın'a anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
Bartın'a anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
Bakan Tekin Kayseri’de
Bakan Tekin Kayseri’de
Şanlıurfa'da büyük aşiret düğünü! Paralar havada uçuştu... Nikâh şahidi Fatma Şahin oldu
Şanlıurfa'da büyük aşiret düğünü! Paralar havada uçuştu... Nikâh şahidi Fatma Şahin oldu
Salah’a PSG kancası. 3 yıllık sözleşme teklif edecekler
Salah’a PSG kancası. 3 yıllık sözleşme teklif edecekler