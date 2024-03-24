Takip ettiği eşi ile erkek arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Sevindik Mahallesi, Eskihisar Parkı'nda meydana gelen olayda, Denizl'nin Pamukkale ilçesinde otel sahibi olduğu belirtilen Mehmet Gökçe, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Ümmü Gökçe'yi takip etti.

Gökçe, eşi Ümmü Gökçe'nin eski çalışanı Mehmet Yılmaz'ın otomobiline bindiğini gördü. Yanlarına giden Mehmet Gökçe ile otomobilden inen Mehmet Yılmaz arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Gökçe, yanındaki silahla Mehmet Yılmaz'ı boynundan eşi Ümmü Gökçe'yi ise karnından vurdu.

Gökçe, olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümmü Gökçe ile Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümmü Gökçe'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, Mehmet Yılmaz'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi.

"EŞİMİ BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN TAKİP ETTİM"

Polise teslim olan Mehmet Gökçe, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı. Mehmet Gökçe'nin polisteki ifadesinde "Eşimin beni aldattığını düşündüğüm için takip ettim. Eşimi, Mehmet Yılmaz ile otomobilde gördüm. Yılmaz ile aramızda tartışma çıktı tartışırken bana saldırınca olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.