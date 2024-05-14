Takla atan araç 70 metre sürüklendi. 6 yaralı

Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre D.A. idaresineki 58 AEU 607 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjü aşarak takla attı.

Araç, yaklaşık 70 metre sürüklenirken, kaza sonucu sürücü ile araç içerisinde yer alan S.A., K.A, Y.Ç. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi ağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.