﻿Otomobil takla attı. Refüjü aşıp tarlaya düştü

Amasya'da Dutluk köyü D-100 karayolunda, Nuray B. (44) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bariyerlere çarpıp tarlaya yuvarlandı.

İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü anne Nuray B. ile birlikte çocukları Sudenur B.(19), Mahmut B.(9) ve Mustafa B.(15) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)