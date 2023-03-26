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Otomobil takla attı. Refüjü aşıp tarlaya düştü

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolü kaybolan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 21:51
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Takla atan otomobil tarlaya düştü

Otomobil takla attı. Refüjü aşıp tarlaya düştü
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Amasya'da Dutluk köyü D-100 karayolunda, Nuray B. (44) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bariyerlere çarpıp tarlaya yuvarlandı. 

İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü anne Nuray B. ile birlikte çocukları Sudenur B.(19), Mahmut B.(9) ve Mustafa B.(15) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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