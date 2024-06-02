Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kaynak: İHA
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Bolu’da D-100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybeden otomobil, orta refüje çarparak ters döndü.

Meydana gelen kaza, D-100 Karayolu Abant Kavşağı mevkiinde yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, İstanbul istikametinde seyreden ve işe gittiği öğrenilen Rıdvan Ö. Hakimiyetindeki 14 DB 505 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarparak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Ters dönen otomobilden, sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Burnu bile kanamayan sürücü, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti.

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