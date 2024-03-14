Takla atıp alev alan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı

Kaynak: DHA
Takla atıp alev alan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve alev aldı.

Şans eseri sürücü Rıfat G., kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Uzunköprü karayolu üzerindeki Kozköy sapağı yakınlarında gerçekleşti. Keşan'dan Uzunköprü istikametine seyir halinde olan Rıfat G. yönetimindeki 20 PV 229 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atan araç alev alarak yanmaya başladı. Ancak sürücü Rıfat G., kazayı yara almadan atlattı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

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