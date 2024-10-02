Taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: DHA
Taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.K

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Haşimişçan Caddesi'nde meydana geldi. Cafer I. idaresindeki 16 T 1224 plakalı taksi ile Göktürk Y. idaresindeki 16 BCE 834 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Göktürk Y. ile arkasındaki Hamza T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasarlı araçlar ise çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Taksi şoförü Cafer I. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Göktürk Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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