Taksi parasını ödemek istemeyen kadın şoförü diliyle dövdü. 'Beni rezil edemezsin ben o duyguyu hissetmem'

İstanbul’da havalimanına gidip gelen bir kadın, iş hesap ödemeye gelince ödeme yapmak istemedi. Çeşitli bahanelerle taksiciyi geçiştirmeye çalışan kadın, kumardan parasını yarın çekeceğini ve ödeme yapmayacağını ifade etti.

”BENİ REZİL ETMEN UMRUMDA DEĞİL BEN O DUYGUYU HİSSETMEM”

Genç kadın, taksicinin cep telefonuyla kendisini videoya çektiğini görünce kendini deliliğe vurdu. Yaklaşık 1766 TL tutan hesabı ödemeyen kadın, kendisini kameraya kaydeden şoföre, ”beni rezil etmen umrumda değil ben o duyguyu hissetmem” ifadelerini kullandı.

"UÇMUŞ, NE İÇİYORSA ARTIK"

Taksi ücretini ödemeyip İngilizce kelimeler kullanarak taksicilere zor anlar yaşatan kadının videosu sosyal medyada gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları genç kadının uyuşturucu madde etkisinde olabileceğini iddia etti.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,