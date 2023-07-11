Taksiden 4 sığınmacı çıktı

İzmir'de durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Taksiden 4 sığınmacı çıktı

İHA’nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, dün Kuzey Ege Otoyolu'nda İ.S.'nin kullandığı 35 T 5047 plakalı taksiyi durdurdu. Araçta bulunan 4 sığınmacı yakalandı, şoför İ.S. ile yanındaki E.Ç. gözaltına alındı.

Taksi içerisinde yapılan aramada ise 4 can yeleği, 4 şambrel ve 4 pompa ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklandı, İ.S. ise konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sığınmacılar ise işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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