Taksilere araç içi kamera denetimi

Kaynak: İHA
Taksilere araç içi kamera denetimi
İstanbul'da taksiler için gerçekleştirilen araç içi kamera denetiminde 6 araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım denetim ekiplerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen denetimlerde, taksilerin araç içi kameralarının varlığı incelendi.

Bu denetimler sonucunda, araç içi kamerası bulunmayan 6 ticari taksi trafikten men edildi.

Trafikten men edilen araçlar, çekici yardımıyla otoparka çekildi ve sürücülere ciddi para cezaları uygulandı. Her bir ticari taksi şoförüne kişi başı 6 bin 439 TL olmak üzere toplamda 38 bin 634 TL para cezası kesildi.

Bu denetimlerle, ticari taksilerin güvenliği ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Araç içi kameraların bulunması, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliğini sağlamak açısından önem taşıyor. Trafik kurallarına uymayan ve gerekli donanımlara sahip olmayan ticari taksi şoförlerine yönelik yapılan denetimler, şehir trafiğinin düzenli ve güvenli bir şekilde işlemesine katkı sağlıyor.

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