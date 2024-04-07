Taksim’deki ‘İsrail’ protestosunda darp ve ters kelepçeli gözaltı: 2 emniyet görevlisi açığa alındı

‘Filistin İçin Bin Genç’ isimli grup, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesi talebiyle eylemlerini sürdürüyor.

Son olarak Taksim İstiklal Caddesi’nde bir araya gelen eylemciler, polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı.

Yaklaşık 43 kişi darbedilerek ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Polis ayrıca görüntü çeken eylemcilerin telefonlarına da el koydu.

BAKAN YERLİKAYA: 2 EMNİYET GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protestoya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yerlikaya, eylemcilerden 43 kişinin yakalandığını, 38’inin kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakıldığını, 5 kişi hakkında da ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını aktardı. Yerlikaya, olay ile ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını söyledi.

Bakan Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde:

"Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."