Bakan Fidan İsrail'e karşı yeni tedbirler alındığını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Fidan İsrail'e karşı yeni tedbirler alındığını açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada "İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında İsrail'in Gazze saldırılarını eleştiren Fidan, yeni tedbirler alındığını; ilgili kurumlar tarafından duyurulacağını belirtti.

Bakan Fidan "İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık, kurumlar duyuracak. İsrail ateşkes ilan edene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir." dedi.

hakanfidan.jpegDışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e karşı yeni tedbirler alındığını duyurdu. İsrail'in, Türkiye'nin Gazzelilere yardım girişimlerini engellediğini belirten Fidan, tedbirlerin yardımlara izin verilinceye dek süreceğini açıkladı.

"TÜM DÜNYA İSRAİL'İN HESAP VERECEĞİ GÜNÜ İPLE ÇEKİYOR"

Fidan açıklamasında "Bugün tüm dünya İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor. Tarihte ilk kez İsrail'i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor. Ayrıca Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Deniz ve hava yoluyla Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a ilettiğimiz yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Bugün itibariyle Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz. 9. yardım gemimiz yolda" şeklinde konuştu.

YARDIMLARIN ENGELLENMESİ SONUCU YENİ TEDBİRLER

Bakan Fidan sözlerini, "Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımlar paraşütlerle Gazze'ye ulaştırılmaktaydı. Biz de Hava Kuvvetlerimize ait kargo uçaklarla yardım taleplerimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebimizin İsrail tarafından reddedildiğini bugün gördük. İsrail'in havadan yardımlarımızı engellenmesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almaya kararlaştırıldık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecektir. Bu tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. İsrail izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir. İlginize çok teşekkür ediyorum" ifadeleriyle sürdürdü.

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