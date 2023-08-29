Taksim’in ortasında müşteriye meydan dayağı. İstiklal Cadde'si ayağa kalktı

Taksim’de bulunan Burger King’e çocuklarına dondurma almaya giren baba, ödeme yaparken cüzdanını unuttuğunu ve telefonla ödeme yapabileceğini söylemesi üzerine çalışanlar tarafından meydan dayağı atıldı.

KAYNAK: İHA
Taksim’in ortasında müşteriye meydan dayağı. İstiklal Cadde'si ayağa kalktı

Olay, Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan Burger King’de meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarına dondurma almak için sıraya giren baba, sıranın kendisine geldiği esnada cüzdanını otoparkta bulunan arabasında unuttuğunu ve cep telefonu ile ödeme yapabileceğini söyledi. Burger King çalışanının bu şekilde ödemeyi kabul edemeyeceğini söylemesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çalışanlar babaya saldırmaya başladı. Saldırgan çalışanlar, çocuklarının ve eşinin yanında babayı darp ederek dışarıya çıkardı.

Çok sayıda çalışan daha sonra İstiklal Caddesi üzerinde babayı kovalamaya başladı. Kadın çalışanlarında saldırganlar arasında bulunduğu kavgada bir kadının saldırı anında hafif yaralandığı görüldü. Tişörtünün yırtıldığı ve kaçmaya çalıştığı kameralara yansıyan babanın 3 çocuğu, İstiklal Caddesi’ni korkudan çığlıklarıyla inletti. Ağlayan çocukları gören çevredeki vatandaşlar çalışanlara “Ailesi var, çocukları var yanında” diye tepki gösterdi. Yaşanılan olay, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

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