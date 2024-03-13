Taksitleri ödenemeyen ambulans helikopterler satışa çıkarıldı. Değer biçildi

Kayyım heyeti ile yönetilen Türk Hava Kurumu'nun (THK), Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılan ambulans helikopterleri, kredi borçları ve Sağlık Bakanlığı'nın Ambulans Helikopter Projeleri kapsamındaki işlerinin Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ’ye (TUSAŞ) ihale edilmesi dolayısıyla satışa çıkarıldı.

Satış dilekçesinde helikopterlerin mali imkansızlıklar nedeniyle kullanılamaz hale geldiği ve atıl durumda olduğu belirtiliyor.

Bu sorun, 2013 yılına kadar dayanıyor. O dönemde, helikopterlerin alımında kullanılan kredi taksitlerini ödeyemeyen Türk Hava Kurumu (THK), bankalarla döviz cinsinden yüksek faizli ödeme planları yapmak zorunda kaldı.

HELİKOPTERLER ATIL HALDE İDDİASI

Şu an 6 adet helikopter, Odea Bank tarafından 14 milyon 49 bin dolarlık rehin alacaklarıyla karşı karşıya. Ayrıca Türkiye Vakıflar Bankası da 6 helikopter üzerinde rehin alacakları bulunuyor.

Rehin olan helikopterlerin satış işlemi için THK Genel Başkanlığı vekili tarafından harekete geçildi. 19 Haziran 2023 tarihinde Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi Hâkimliği’ne dilekçe sunuldu.

Dilekçede, 2022 yılında Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ambulans helikopter işini Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülmesine karar verildiği ifade ediliyor. Bu nedenle helikopterlerin atıl hale geldiği ve kullanım amacının kalmadığı belirtiliyor.

Dilekçenin devamında, helikopterlerin mali imkansızlıklar nedeniyle kullanılamaz hale geldiği ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yurtdışından helikopter satın almak yerine atıl hale gelen helikopterlerin satın alınması teklif edildiği ifade ediliyor.

TOPLAM DEĞERLERİ BELLİ OLDU

Vesayet makamından izin talep edilmiş ve vesayet makamı tarafından 08 Aralık 2022 tarihinde satış için izin ve yetki verilmiştir. Helikopterlerin bir kısmının ağır bakımları yapılamamış ve bu nedenle bakımsız ve kullanılamaz (satılamaz) hale gelmiş olduğu belirtiliyor.

THK Genel Başkanlığı tarafından MIRA Aviation adlı firmaya yaptırılan hava aracı değerleme raporu içerisinde toplamda 12 helikopter için 20 Milyon 820 bin Dolar değer biçildi. Yine Delta Aerospace adlı firmaya yaptırılan hava aracı değerleme raporunda da 12 Helikopterin toptan satış değerinin 20 Milyon 500 bin Dolar olduğu iddia edildi.

TUSAŞ ile 20.950.000,00 USD + KDV fiyat üzerinden satılması hususunda anlaşma sağlanmıştır. Hava araçlarının, yedek parça, bakım, onarım ve ilgili malzemelerinin satışının gerçekleştirilmesi talep ediliyor.