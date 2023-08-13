Taksiyi durdurup yere düşen telefonu çaldı. Bu olay İstanbul’un göbeğinde yaşandı

İstanbul Esenler’de bir kişinin yere telefon düşürdüğünü fark eden kadın taksiden inerek telefonu çaldı ve olay yerinden uzaklaştı. Olayı güvenlik kameraları saniye saniye kaydederken telefonu çalınan kişi polise giderek şikayetçi oldu.

Taksiyi durdurup yere düşen telefonu çaldı. Bu olay İstanbul’un göbeğinde yaşandı

Esenler'de taksi ile sokaktan geçen bir kadın, o anda binadan çıkan S.K.'nın düşürdüğü telefonu fark ederek aracı durdurdu. S.K. binadan uzaklaşırken, taksiden inen kadın telefonu çalarak aynı araçla sokaktan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, düşürdüğü telefonunun çalındığını fakeden S.K. polise giderek şikayette bulundu.

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Olay, 8 Ağustos Salı günü saat 16.45 sıralarında Esenler Havaalanı Mahallesi'nde meydana geldi. S.K. isimli kadın apartmandan çıktığı esnada telefonunu yere düşürdü. S.K. yere düşen telefonunu fark etmeden yoluna devan ederken, o esnada taksiyle sokaktan geçen başka bir kadın telefonu fark etti. Taksiden inen kadın telefonu aldıktan sonra yine aynı taksiye binerek yoluna devam etti. Telefonun çalındığını farkeden S.K. polise giderek şikayette bulundu.

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OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde S.K'nın telefonu yere düşürdükten sonra yoluna devam ettiği, taksiden inen kadının da telefonu alıp taksiye bindiği görülüyor.

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