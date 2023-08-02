Taliban, Afganistan'daki büyükelçiliklerin açılmasını talep etti

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar’ın başkenti Doha’da bir dizi diplomatik görüşme gerçekleştirdi. Muttaki, Afganistan’da büyükelçilikleri kapalı olan ülke temsilcilerine, büyükelçiliklerini yeniden açmaları çağrısında bulundu.

Muttaki’nin başkanlığındaki Taliban heyeti, Doha’da ABD, İngiltere, İspanya, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Avustralya ve Kanada'nın temsilci ve büyükelçileriyle görüştü. Görüşmede, Afganistan’daki güvenlik ve ekonomik durum başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Muttaki’nin toplantıda ilgili ülkelerin büyükelçiliklerinin açılmasını istediğini belirtti.

Afganistan’da Taliban’ın Ağustos 2021’de iktidarı ele geçirmesinin ardından birçok ülke Kabil’deki büyükelçiliklerini kapatmış veya faaliyetlerini askıya almıştı. Şu an sadece Katar, Türkiye, İran, Pakistan, Çin, Rusya, Özbekistan ve Türkmenistan gibi az sayıda ülkenin büyükelçiliği faaliyet gösteriyor.

Muttaki'nin başkanlığındaki heyet, geçen günlerde Doha'ya gelmişti. Taliban heyeti burada, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West ve beraberindeki heyetle görüşmüştü.