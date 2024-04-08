Taliban istihbaratındaki 6.000 ajanı ifşa etti. Afganistan eski cumhurbaşkan yardımcısından sarsıcı iddialar

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı ayrıntılı açıklamada Saleh, Taliban'ın İstihbarat Genel Müdürlüğü (GDI) lider kadrosunun ağırlıklı olarak eğitim gördükleri Pakistan ile derin bağları olduğunu açıkladı. Salih, bu kişilerin daha önce Pakistan'da görev yaptığını ve çoğunun orada eğitim aldığını duyurdu.

Saleh, ülkeye sızan ajanlar arasında Pakistan'ın Servisler Arası İstihbaratı'ndan (ISI) önemli destek alarak son 20 yılda Afganistan'ın büyük şehirlerinde terör saldırıları düzenlemekten sorumlu kilit isimlerin de bulunduğunu söyledi

Salih, GDI'yı operasyonlarını ve personelini takma adlar ve gizli taktiklerle gizleme girişimleri nedeniyle eleştirerek yolsuzluk, yabancı sızması ve adam kayırmaya karşı savunmasızlığına işaret ederek ISI'nın Taliban'ın istihbarat operasyonları üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

Salih'in dikkat çektiği üst düzey yetkilerden biri de Taliban istihbaratının operasyon direktör yardımcılığına atanmadan önce, 20 yıl boyunca Pakistan'ın Kohat kentinde bomba yapım tesisi işleten Tajmir Jawad oldu. Salih'e göre Jawad, GDI içinde bağımsız bir bölümü koordine ediyor. Salih ayrıca İslam Devleti Horasan Vilayeti'nin (ISKP) Taliban'ın GDI'sına sızdığı ve Afganistan'da sınır içi ve sınır dışı terör operasyonları için personel ve malzeme hareketini kolaylaştırmak üzere yerel unsurlardan yararlandığı konusunda da uyarılarda bulundu.

Salih yaptığı açıklamada Taliban'ı büyük şehirlerde artan suç faaliyetlerini gizlemek için medya haberlerini bastırmakla suçladı ve adam kaçırma olaylarının çoğunun Taliban -özellikle de istihbarat kanadı- tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.