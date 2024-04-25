Taliban'dan 3 ülkeye DEAŞ suçlaması; Komşu ülkeler DEAŞ'a imkan sağlıyor

Kaynak: AA
Taliban'dan 3 ülkeye DEAŞ suçlaması; Komşu ülkeler DEAŞ'a imkan sağlıyor
Afganistan'ın Geçici Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, komşu ülkelerin terör örgütü DEAŞ'a imkan sağladığını ve kapasitesini artırdığını iddia etti.

Muttaki, başkent Kabil'de düzenlenen İkinci Afgan-Kazak Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Afganistan'daki terör saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Komşu ülkelerin DEAŞ'a destek verdiğini savunan Muttaki, bir ülkenin insan gücü sağladığını, diğerinin eğitim verdiğini ve bir başkasının ise teröristlere lojistik destek sunduğunu ileri sürdü.

Muttaki, Afganistan'da gerçekleşen 10 terör saldırısının planlarının "Afganistan dışında" yapıldığını iddia ederek, söz konusu ülkelerden Afganistan'a zarar vermemelerini istedi.

Muttaki'nin hangi ülkeleri kastettiğini açıklamadığı belirtilirken, bazı Afgan medya organlarında Tacikistan, Pakistan ve İran'ı hedef aldığı iddiaları yer aldı. Muttaki'nin, Tacikistan'ı DEAŞ'a insan gücü sağlamakla, Pakistan'ı eğitim vermekle ve İran'ı ise lojistik destek sağlamakla suçladığı ileri sürüldü.

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