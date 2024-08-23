Taliban’dan kadınlara yeni yasaklar geldi. Tanımadıkları adamlara bakmaları yasaklandı

Düzenleme: Büşra Kapan
Taliban’dan kadınlara yeni yasaklar geldi. Tanımadıkları adamlara bakmaları yasaklandı

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, kadınlara yönelik yeni yasakları açıkladı. Buna göre kadınların tanımadığı erkeklere bakmaları yasaklandı.

ABD’nin Afganistan’dan 2021 yılında çekilmesi ile Taliban yönetimi hızla ele geçirdi. Taliban, yönetimi ele geçirmesi ile birlikte kadınlara hızla yasaklar getirerek 20 yılda edinilen tüm kazanımları geri aldı. Taliban yönetiminin son aldığı karar ile birlikte kadınlara yeni yasaklar geldi. Buna göre kadınların tanımadığı erkeklere bakmaları yasaklandı. 114 sayfalık kararlara göre kadınlar sadece evlilik ve akrabalık bağı olan erkeklere bakabilecek.

Söz konusu kararlarda gündelik hayata yönelik çok sayıda kısıtlama yer aldı. Kadınların kamusal alanlarda seslerinin duyulmasının yasaklandığı belirtilirken bu yüzden halk içinde yüksek sesle konuşmamaları gerektiği ifade edildi.

Getirilen yeni kurallara göre, bir kadının kamusal alanda her zaman vücudunu örtmesi ve yüzünü kapaması zorunlu hale getirildi. Giysilerin ince, dar veya kısa olmaması gerektiği belirtildi.

ERKEKLERİN SAKALLARININ UZUN OLMASI GEREKECEK

Taliban’ın açıkladığı yasaklardan erkekler de nasibini aldı. Buna göre erkeklerin en az diz hizasında pantolon giymeleri ve çok kısa olmayacak şekilde sakal bırakmaları zorunluluğu getirildi.

Aynı zamanda yasa kapsamında eşcinsel ilişkiler, zina ve kumar yasağı ile canlıların tasvir edildiği video veya resimlerin üretilmesi ve izlenmesi yasağı da daha sıkı denetlenecek.

İlgili Haberler
Geçici gelir ve kurum vergi beyannemesinde yeni gelişme
Öne Çıkanlar
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Son Haberler
Türk-Rus devriyesi Suriye'de yeniden başladı Gündem
Türk-Rus devriyesi Suriye'de yeniden başladı
UEFA açıkladı Fenerbahçe yıkıldı Spor
UEFA açıkladı Fenerbahçe yıkıldı
Bakanlık et fiyatları için harekete geçti. Dev ceza kesildi Ekonomi
Bakanlık et fiyatları için harekete geçti. Dev ceza kesildi
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı karıştırdı. Kendi yöneticisini korkaklıkla suçladı Spor
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı karıştırdı. Kendi yöneticisini korkaklıkla suçladı
Dilruba için büyük kampanya başlatıldı. Soldaki Halkın hakkını savunduğu için tutuklandı. Sağdaki kul hakkı yeme suçundan serbest bırakıldı Gündem
Dilruba için büyük kampanya başlatıldı. Soldaki Halkın hakkını savunduğu için tutuklandı. Sağdaki kul hakkı yeme suçundan serbest bırakıldı
Geçici gelir ve kurum vergi beyannemesinde yeni gelişme Ekonomi
Geçici gelir ve kurum vergi beyannemesinde yeni gelişme
Taha Akgül baba oldu Spor
Taha Akgül baba oldu