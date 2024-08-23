Taliban’dan kadınlara yeni yasaklar geldi. Tanımadıkları adamlara bakmaları yasaklandı

ABD’nin Afganistan’dan 2021 yılında çekilmesi ile Taliban yönetimi hızla ele geçirdi. Taliban, yönetimi ele geçirmesi ile birlikte kadınlara hızla yasaklar getirerek 20 yılda edinilen tüm kazanımları geri aldı. Taliban yönetiminin son aldığı karar ile birlikte kadınlara yeni yasaklar geldi. Buna göre kadınların tanımadığı erkeklere bakmaları yasaklandı. 114 sayfalık kararlara göre kadınlar sadece evlilik ve akrabalık bağı olan erkeklere bakabilecek.

Söz konusu kararlarda gündelik hayata yönelik çok sayıda kısıtlama yer aldı. Kadınların kamusal alanlarda seslerinin duyulmasının yasaklandığı belirtilirken bu yüzden halk içinde yüksek sesle konuşmamaları gerektiği ifade edildi.

Getirilen yeni kurallara göre, bir kadının kamusal alanda her zaman vücudunu örtmesi ve yüzünü kapaması zorunlu hale getirildi. Giysilerin ince, dar veya kısa olmaması gerektiği belirtildi.

ERKEKLERİN SAKALLARININ UZUN OLMASI GEREKECEK

Taliban’ın açıkladığı yasaklardan erkekler de nasibini aldı. Buna göre erkeklerin en az diz hizasında pantolon giymeleri ve çok kısa olmayacak şekilde sakal bırakmaları zorunluluğu getirildi.

Aynı zamanda yasa kapsamında eşcinsel ilişkiler, zina ve kumar yasağı ile canlıların tasvir edildiği video veya resimlerin üretilmesi ve izlenmesi yasağı da daha sıkı denetlenecek.