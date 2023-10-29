Talisca öyle bir gol attı ki Arap spiker kendinden geçti. Dünya eski Beşiktaşlı yıldızın bu vuruşunu konuşuyor

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Fayha, sahasında Al Nassr'ı ağırladı.
Mücadele 3-1'lik Al Nassr galibiyeti ile sonuçlandı.
Ev sahibinin tek golü 66'da Al Shuwaish'ten gelirken, Al Nassr'ın gollerini 50' ve 61'de Talisca ile 74'te Otavio attı.
Bu sonuçla Al Nassr, 25 puanla ikinci sıraya yerleşti.
Al Fayha ise 14 puanla 8 sırada yer aldı.
MAÇTA TALISCA DAMGASI
Eski Beşiktaşlı yıldız Anderson Talisca'nın attığı goller maça damga vurdu.
Penaltı noktasından attığı golle takımını 2-0 öne geçiren Talisca, klas bir gole imza attı.
SPİKER KENDİNDEN GEÇTİ
Maçı anlatan Arap spiker ise golden sonra kendinden geçti.