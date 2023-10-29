Talisca öyle bir gol attı ki Arap spiker kendinden geçti. Dünya eski Beşiktaşlı yıldızın bu vuruşunu konuşuyor

Arabistan Ligi'nde Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın attığı gol sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Talisca öyle bir gol attı ki Arap spiker kendinden geçti. Dünya eski Beşiktaşlı yıldızın bu vuruşunu konuşuyor

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Fayha, sahasında Al Nassr'ı ağırladı.

Mücadele 3-1'lik Al Nassr galibiyeti ile sonuçlandı.

Ev sahibinin tek golü 66'da Al Shuwaish'ten gelirken, Al Nassr'ın gollerini 50' ve 61'de Talisca ile 74'te Otavio attı.

Bu sonuçla Al Nassr, 25 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Al Fayha ise 14 puanla 8 sırada yer aldı.

MAÇTA TALISCA DAMGASI
Eski Beşiktaşlı yıldız Anderson Talisca'nın attığı goller maça damga vurdu.

Penaltı noktasından attığı golle takımını 2-0 öne geçiren Talisca, klas bir gole imza attı.

SPİKER KENDİNDEN GEÇTİ
Maçı anlatan Arap spiker ise golden sonra kendinden geçti.

Öne Çıkanlar
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fenerbahçeli futbolcular ısınmaya 'Sonsuza dek Cumhuriyet' pankartıyla çıktı Spor
Fenerbahçeli futbolcular ısınmaya 'Sonsuza dek Cumhuriyet' pankartıyla çıktı
Fenerbahçe taraftarları balkona çıktı. Pendikspor Fenerbahçe maçını balkondan izleyecekler Spor
Fenerbahçe taraftarları balkona çıktı. Pendikspor Fenerbahçe maçını balkondan izleyecekler
Diyarbakır’da CHP çelengine polis engeli: Eğer kaldırırsanız kıyamet kopar Gündem
Diyarbakır’da CHP çelengine polis engeli: Eğer kaldırırsanız kıyamet kopar
Bu akşam Yargı var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Bu akşam Yargı var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?
Wanda Nara hastalığını itiraf etti: Nefesim kesiliyor Spor
Wanda Nara hastalığını itiraf etti: Nefesim kesiliyor
Olimpiyat'ta pandomim! Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Olimpiyat'ta pandomim! Turgay Beşyıldız yazdı
Cumhuriyet'in 100. yılında Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını Gündem
Cumhuriyet'in 100. yılında Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını