Tamer Karadağlı’ya müfettiş şoku! Hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu

Tamer Karadağlı hakkında çıkan iddialardan sonra, Devlet Tiyatroları'nın isteğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir başmüfettiş ve müfettiş yardımcısı görevlendirildi.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından biri olan Gaye Filiz Alacacı, Tamer Karadağlı’yı “Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti” sözleri sonrası sosyal medya hesabından eleştirmişti.

Alacacı, Karadağlı’yı eleştirdiği için Tamer Karadağlı’nın Özel Kalem Müdürü Ali Ceyhan tarafından telefonu alınarak 3 saat alıkonulmuştu.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

DT'den yapılan açıklamada, bir DT sanatçısının Genel Müdürlüğe "çağrılarak görüşülmesine" yönelik iddiaların basında yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Konunun açıklığa kavuşturulması, incelemesi ve soruşturması için tarafımızca Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından teftiş talebinde bulunulmuştur. Teftiş Kurulu Başkanlığınca konuyu soruşturmak üzere bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Sanatçı Filiz Alacacı’dan Tamer Karadağlı’ya suç duyurusu! 3 saat boyunca alıkonulmuştu

NE OLMUŞTU?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın, sanatçılara yönelik “Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti” sözleri tepki toplamıştı.

Karadağlı’nın tepki çeken sözleri sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı, kişisel sosyal medyadan Karadağlı’yı eleştirdiği için maruz kaldığı iddialar karşısında Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

KARADAĞLI'NIN DANIŞMANI TARAFINDAN ALIKONULDU İDDİASI

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alacacı, yaptığı eleştirel paylaşımdan sonra Özel Kalem Müdürü Ali Ceyhan tarafından Devlet Tiyatroları’na görüşmeye çağrıldı.

Alacacı’nın suç duyurusuna göre, kuruma vardığında telefonu Ceyhan tarafından alındı ve Alacacı, Karadağlı’nın danışmanı Görkem Ali Kaya tarafından bir odada üç saat boyunca alıkonuldu.