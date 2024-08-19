‘Tamirciyim’ dedi camiden 6 dakikada 5 bin lira çaldı. Suçüstü yakalandı ama…

Düzenleme: Kaynak: İHA
‘Tamirciyim’ dedi camiden 6 dakikada 5 bin lira çaldı. Suçüstü yakalandı ama…

Kocaeli'de bir kişi, girdiği camide sadaka kutusunu tornavidayla açarak içindeki 5 bin lirayı 6 dakikada çaldı. Hırsız, kendisini fark eden kişiyi "Tamirciyim, sadaka kutusunu tamir ediyorum" diyerek kandırdı.

Olay, 16 Ağustos'ta Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen M.Y., elinde tornavida ile camiye girerek sadaka kutusunun vidalarını söküp açtı. Paraları aldıktan sonra vidaları tekrar yerine takmaya çalışırken cemaatten biri tarafından fark edildi. Panikleyen genç, "Tamirciyim, sadaka kutusunu tamir ediyorum" diyerek hızla camiden uzaklaştı. Hırsız, tüm bu işlemi sadece 6 dakika içinde tamamladı ve saat 16.48'de camiden çıktı.

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"BU OLAY İLK KEZ YAŞANMIYOR"

Cami müezzini Fahri Aymaz, bu tür hırsızlık olaylarının daha önce de yaşandığını belirterek, "Yaşanan hırsızlıklar nedeniyle namaz vakitlerinden önce cami kapısını kapatıyor, namazdan 10 dakika önce açıyoruz" dedi.

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13 yıldır camide imamlık yapan Alaattin Akpınar ise "Bu olay camide ilk kez yaşanmıyor. Yaklaşık 2 yıl önce de sadaka kutusu soyulmuştu ancak o zaman sandığı gören bir kamera olmadığı için ispatlayamamıştık. Bu yüzden dışarıdaki kameralardan birini içeriye, sadaka kutusunu görecek şekilde yerleştirdik. İlk olaydan sonra birkaç teşebbüs oldu, şüphelendiğimiz insanları kameradan izledik fakat bazıları kamerayı görünce vazgeçtiler" diye konuştu.

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"ELİNDE TORNAVİDAYLA CAMİYE GİRDİ"

Şahsın güvenlik kamerasını önemsemediğini belirten Akpınar, "Bu kişi belli ki önceden planını yapmış çünkü elinde tornavidayla camiye girdi. Sadaka kutusu vidalıydı. Kameralara aldırış etmeden kutuyu açtı, tornavidayla vidaları gevşeterek içindeki yaklaşık 5 bin lirayı aldı.

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Olay fark edilmesin diye kutuyu tekrar eski haline getirmeye çalışırken, cemaatten biri şüphelenip gencin yanına geldi. O kişi, olayın soygun olduğunu anlamadı. Olay sonrası çocuk hiçbir şey olmamış gibi geldiği yoldan hızlı adımlarla uzaklaştı. Cemaat, sadaka kutusunun soyulduğunu sonradan fark etti. 'Ne oldu?' diye sorduğumda, 'Hocam galiba ben bir olaya şahit oldum. Kasa soyuldu' dedi. Ondan sonra anladık kasanın soyulduğunu. Emniyeti çağırdık. Polis ekipleri gelip incelemelerde bulundular" şeklinde konuştu.

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"BU İLK SUÇU BU DEĞİLMİŞ"

Alaattin Akpınar, gencin daha önce de hırsızlık suçundan sabıkalı olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Daha önce de hırsızlıktan hapis yatmış, sonra serbest bırakılmış. Bizim amacımız bize emanet edilen parayı korumak, hem de suçluların çevrede rahatça dolaşmasını engelleyip toplumdan tepki alarak yaptıkları suçlardan vazgeçmelerini sağlamak. Şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.

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