Tarihi camide hırsızlık yapan 2 çocuk yakalandı

Amasya’nın şehir merkezindeki 600 yıllık tarihi Yörgüç Paşa Camisi'nde meydana gelen olayda, Namaz vakti gelmeden camiye giren O. W. M. ve arkadaşı M. A. J. S., cami kasasındaki 1500 TL'yi ve bilgisayarı çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan olay sonrası odanın içine giren İmam, cami kasasının açıldığını ve içerisinde bulunan 1500 TL'nin ve bilgisayarın da yerinde olmadığını gördü.

İmamın ihbarıyla olayla ilgili inceleme başlatan Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cami ile bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceledi. Yapılan incelemeden sonra şüphelilerin, O. W. M. ve arkadaşı M. A. J. S., olduğu tespit edildi. 2 şüpheli gerçekleştirilen baskınla gözaltına alındı.

Yapılan aramada camiden çalınan bilgisayar ele geçirilirken, parayı harcayan iki arkadaş yaşlarının küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.