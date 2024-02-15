Tane tane pilav yapmanın püf noktası. Şefler bile aynısını yapıyor

Pirinç, temel gıda maddelerinden biridir ve Hindistan ve Çin kökenlidir. Pilav yapmak için çeşitli pirinç türleri kullanılır; osmancık, baldo, siyah, esmer ve kırık pirinç bunlardan bazılarıdır.

Türkiye’de baldo pirinci en yaygın olanıdır. Pirinç, dünyanın pek çok yerinde farklı şekillerde pişirilir ve pilavın ana malzemesidir. İran’da ‘çilav’, İtalya’da ‘risotto’ gibi adlarla bilinen pilav; sadece, sebzeli veya etli olarak yapılabilir.

Pirinç pilavı, et, bakliyat ve tavuk gibi yemeklerle birlikte servis edilir. Arpa veya tel şehriye ekleyerek pilavın farklı çeşitlerini de yapabilirsiniz. Şimdi, ana yemeklere eşlik eden tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır, birlikte bakalım.

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç, 1.5 su bardağı su, 20 gr tereyağı, tuz.

PÜF NOKTASI

Pirinçleri ayıkladıktan sonra suda bekletin. Böylece daha yumuşak olurlar. Pirinçlerin su çekme miktarı türüne göre değişir, bu yüzden 1 su bardağı pirince 1.5 su bardağı su koyun.

Pirinçler diri kalırsa biraz daha su ilave edebilirsiniz. Pilav yaparken tereyağı kullanın. Bu, pilavın tane tane olmasına yardımcı olur. Pirinçlerin rengi solmasın diye, pişirirken biraz limon suyu damlatın.

Haşlama suyuna, et suyu veya tavuk bulyon ekleyerek pilavın lezzetini arttırın. Pilavı yaparken tahta kaşık kullanın. Su koyduktan sonra pirinçleri tencerenin içine yayın ve kapağını hafif aralık bırakın.

Pilav pişene kadar karıştırmayın. Tane tane pirinç pilavı yapmak için baldo pirinç tercih edin. Pirinçleri parlatmak için limon suyu kullanın. Pilav piştikten sonra 10 dakika dinlendirin.

TARİF

Pirinçleri iyice yıkayın ve nişastasını akıtması için suda bekletin. Sonra suyunu süzün. Suda bekletilen pirinci pilav tenceresine atın. Bir yemek kaşığı tereyağı koyun ve eriyene kadar ısıtın. Pirinçleri tencereye atın ve biraz kavurun.

Tencereye eklenen pirincin üzerine suyu ilave edin. Su eklenen pirinci tencerenin içine yayın. Bu noktada pilavı fazla karıştırmayın. Sonra tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin.

Kısık ateşte pişirilen pilav pişince ocağı kapatın ve 10 dakika dinlendirin. Tenceredeki pilavı servis tabağına alın ve üzerine karabiber serpin. Afiyet olsun.