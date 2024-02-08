Tanesi 1 TL olan para çikolatanın şimdiki fiyatına bakın

Serhat Ağa
Tanesi 1 TL olan para çikolatanın şimdiki fiyatına bakın
Eskiden sadece 1 TL’ye satılan para çikolatalarının şen son fiyatını görenler yok artık dedi.

AKP iktidarının yanlış ekonomi politikası ve yüksek enflasyon nedeniyle Türkiye’de ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Açıklanan yeni zamlı maaşlar cebe giremeden eriyip gidiyor. A’dan Z’ye her şeye art arda zamlar yağıyor.

Vatandaşlar zorunlu gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Dar gelirli vatandaş ve emekliler ay sonunu getirebilmek için canın dişine takıyor.

Eskiden en çok satılan ve çocukların göz bebeği olan para çikolatalar fenomenliğini yitirdi. Krizden önce 1 TL’ye satılan para çikolatanın şimdi fiyatı ise ağızları açık bırakıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir görselde para çikolatasının kilosunun bin 350 TL olduğu görüldü. 1 kilo para çikolatada 200 adete çikolata bulunuyor.

Hesaplama buna göre yapıldığında 1 adet para çikolatanın fiyatının ise 6 lira 75 kuruş olduğu görüldü.gfwrlyxxqaesalb.jpg

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TATLILARA ZAM YAĞDI

Öte yandan sadece çikolata değil, tatlı, pasta tüm yiyeceklere zamlar art arda geldi. 1 adet yaş pastanın en ucuz fiyatı bile 400-500 TL oldu. Kakao fiyatlarının artması çikolata fiyatlarını da etkiliyor.

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