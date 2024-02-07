Tost peynirine tek gecede 71 TL zam geldi. Bu ülkenin sahibi yok mu vatandaş soyuluyor! Ünlü markete giren dondu kaldı

Mehmet Akif Erdem
Tost peynirine tek gecede 71 TL zam geldi. Bu ülkenin sahibi yok mu vatandaş soyuluyor! Ünlü markete giren dondu kaldı
Zamlarla başladığımız 2024 yılı zamlarla sürmeye devam ediyor. Tek gecede 2 kilogramlık tost peynirine BİM markette 71 TL zam yapıldı. Markete giren etiketi görünce şoke oldu.

Asgari ücret, emekli ve memurun yeni yıl maaşının belli olmasının ardından yeni yılda da zam furyası devam ediyor.

Market raflarında etiketler değiştirilip yerlerine yenileri takılırken olan yine vatandaşın cüzdanına oldu.

BİR GECEDE 71 TL ZAM GELDİ

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Yüksek enflasyon sonucu fiyatlar şişirilirken dün 2 kilogramlık yarım yağlı bir tost peyniri 344 liradan satılıyordu. Gece yapılan zamla aynı ürüne bir gecede 71 TL zam gelmiş oldu ve yeni fiyatı 415 TL'ye çıktı.

KALEM KALEM HER ŞEYE ZAM GELİYOR

Akaryakıttan giyime, elektronikten gıdaya neredeyse her şeye zammın geldiği bu günlerde en çok dikkat çeken zamlar yine gıdalar oluyor.

Orantısızca artırılan fiyatlara vatandaşlar isyan etse de sonuç değişmiyor ve zammı yapan marketler denetlenmiyor.

Yapılan zamma sosyal medyadan gelen tepkiler ise şu şekilde:

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