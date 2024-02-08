Flaş... Flaş... Merkez Bankası Başkanından kredi kartı açıklaması

Kaynak: Haber3
Flaş... Flaş... Merkez Bankası Başkanından kredi kartı açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan bugünkü enflasyon raporu sunumunda kredi kartı taksit sınırlamasına dair açıklamada bulundu.

Yüksek enflasyon nedeniyle fiyatlardaki yükseklik vatandaşı kredi kartlı alışverişlere yönlendiriyor.

Maaşların alım gücüne yetmediği enflasyonist ortamda insanlar çareyi kredi kartında bulunuyor. Fakat bu harcamaların önüne geçilerek kredi kartı taksit sayılarında sınırlamalar getiriliyor.

Karahan enflasyon raporu açıklamasında, faiz artışı döngüsünü sonlandırdıklarını ilan ettiklerini söyleyerek, aylık enflasyona bakıldığında ana eğiliminde 2024 ve 2025 hedefinin tutabilecek durumda olduğunu görmek gerekiyor dedi.

Yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporu sunumunda kredi kartı taksit sınırlamasıyla ilgili kendisine yönlendirilen soruyu cevapladı.

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Karahan “Gıda fiyatlarıyla ilgili de mevzu söz konusu. Gıda Komitesi'nde gıda fiyatlarını değerlendiriyoruz. Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Geçici olup olmadığı çok net değil. Kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var. Çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

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