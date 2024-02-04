Tanımadığı kadını takip edip defalarca bıçakladı. Çıktığı mahkemede 'hatırlamıyorum' dedi

Ankara’da Türkiye Barolar Birliği çalışanı Özdem Ş’yi bıçaklayan Tayfun K. görülen duruşmada suçunu kabul ederek açık cezaevinden izinli çıktığını söyledi.

Özdem Ş, adlı kadın 2023 yılının Eylül ayında evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Özdem Ş.’nin yaralanmasına ilişkin açılan dava Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukat Hediye Gökçe Baykal ve avukat Burak Yılmaz’ın takip etmiş olduğu davaya Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Genel Sekreteri Burcu Mine Gargın, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ve TBB Hukuk Müşavirliği de destek vermişti.

Davanın ilk duruşmasında saldırgan Tayfun K. suçunu itiraf ederek alkollü olduğu için olayı tam hatırlayamadığını, saldırının nedenini de bilmediğini söyledi. Tayfun K’nin, saldırıyı yaptığı dönemde cezaevinden 11 günlük izinle çıktığı tespit edildi.

Avukat Hediye Gökçe Baykal, sanığın Isparta’dan cezaevinden 11 gün izinli çıkarak Ankara’ya geldiğini bu sırada da saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.

‘KASTEN VE KEYFİ BİR SALDIRI’

Saldırıya uğrayan Özdem Ş. Cumhuriyet'e konuşarak, “Eve dönerken üç şahıs gördüm. Tayfun K., bana, kötü şekilde bana bakmıştı. Bir gariplik hissetim ama yoluma devam ettim. Ancak beni evime kadar takip etmiş, kesinlikle bu kasten ve keyfi yapılmış bir saldırıydı.” dedi.