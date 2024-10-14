Tanju Çolak torpille başladığı teknik direktörlüğü nasıl bıraktığını açıkladı: Çok konuşulacak Fatih Terim detayı

Türk futbolunun efsane golcüsü Tanju Çolak, son olarak Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim ile ilgili geçmişte yaşadığı bir olayı anlattı. Çolak, Terim'e yönelik açıklamaları kısa süre içerisinde sosyal medyada damga vurdu.

2007 yılında A2 Milli Takım teknik direktörü görevine getirilen ancak birkaç ay süre sonra görevden ayrılan Tanju Çolak, Fatih Terim'in A Milli Takım'da görev gelmesi sonrasındaki ayrılış hikayesini açıkladı.

ÇOLAK TORPİLİNİ ANLATTI

Ekol TV'ye katılan Tanju Çolak, kendisine sorulan soruları cevaplayarak görevde kaldığı süre boyunca mobbing ve baskıya uğradığını belirtti. Fatih Terim’in yanına çağırıp 'Senin torpilin kim' diye sorduğunu belirten Çolak, “Cemal Aydın’ cevabını verdiğini söyledi.

Terim’in 'Olmadı Tanju, benden habersiz geldin' yanıtı üzerine Çolak, Ben 'Hocam sana iki kez mektup yazdım, haberler yolladım. Dönüş yapmadın. Ben de torpil buldum. Avrupa gol kralıyım, Ümit Milli Takımı çalıştırabilecek nitelikteyim. Ben senden bir şeyler öğrenmek istiyorum ama sen öğretmemek için her şeyi yaptın hocam' dedi.

FATİH HOCA KAPIYI YÜZÜME KAPATTI

İstifa edilmesinin istendiğini belirten Çolak, “Ama etmedim. 3 Ocak 2007'de Antalya'da antrenörler derneğinin bir programı var. Uçağa bindim bir baktım Metin Tekin ve Oğuz Çetin geldi. Kim bunlar? Fatih Terim'in yardımcıları. Bir baktım sonra Fatih Terim geldi ve uçak tam kalkacakken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Haluk Ulusoy geldi” ifadelerini kullandı.

Uçakta olduğu sırada 'Allahım bu uçağı düşür, kurban olayım. Türk futbolunun üniteleri burada, arada da ben kaynayayım bir şey olmaz.' dediğini aktaran Çolak, “Uçak düşmedi, indik. Sırada bekliyoruz. Metin ve Ümit hoca, Fatih Terim ve ben varız. Haluk Ulusoy gitmişti. Siyah bir araç geldi. Bunların hepsi bindi, tam ben binecekken Fatih hoca kapıyı kapattı. Üzüntüden ağlamaya başladım. Hemen Cemal Aydın'ı aradım ve 'bırakıyorum' dedim. Ben bunları yaşadım bir Avrupa gol kralı olarak." dedi.