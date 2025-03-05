Tanju Özcan daha fazla dayanamadı! Haberi alıntılayıp...

Tanju Özcan söylemleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Özcan, hükümetin mülteci politikasını eleştiren bir açıklamaya daha imza attı.

Edirne Valisi'nin açıkladığı Yunanistan sınırına duvar öreceğiz sözlerine tepki gösteren Özcan, "Başka ülkeler duvarı sığınmacılar ülkeye girmesin diye yapıyor, biz de bu mantıkla sığınmacılar Türkiye’den kaçmasın diye yapıyoruz." dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Tanju Özcan'ı çıldırttı. Şu badem bıyıklı...

Vali'nin açıklamasına "Allah akıl fikir versin!" diyen Özcan şu ifadeleri kullandı:

Edirne Valisi, sığınmacılar kaçmasın diye 8,5 kilometresi bu yıl tamamlanmak üzere Yunanistan sınırının tamamına duvar yapılacağını açıklamış. Sayın Vali, başka ülkeler duvarı sığınmacılar ülkeye girmesin diye yapıyor, biz de bu mantıkla sığınmacılar Türkiye’den kaçmasın diye yapıyoruz. Bırakın duvar yapmayı, isteyen sığınmacı Yunanistan’a kaçsın hatta bence görmemezlikten bile gelin.