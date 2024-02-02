Tanju Özcan dün görevden aldığı zabıta müdüründen bugün helallik isteyip görevine iade etti

Bolu Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısı esnasında Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Zafer Partili meclis üyesi İlkay Bayrak arasında tartışma meydana geldi. Tartışma üzerine Özcan, Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz’dan meclis üyesini dışarı çıkarmasını istedi.

Yılmaz'ın tüm çabalarına rağmen İlkay Bayrak’ın dışarı çıkmamasının ardından Özcan, Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz’ı, vazifesini yerine getirmediği gerekçesiyle görevden aldığını bildirmişti.

BUGÜN GÖREVE İADE EDİLDİ

Olaydan sonra Özcan, meclis oturumunu kapattı. Bugün Hakan Yılmaz ile bir araya gelen Özcan, toplantı görüntülerini izlediğini belirterek, "Bize sürekli sosyal medya üzerinden başka mecralardan hem şahsımı hem belediye başkanlığını hem de meclis üyelerini töhmet altında bırakan açıklamalar yapan bir belediye meclis üyesi ile ilgili bir karar aldım” diye başladığı konuşmasında isteği yerine gelmeyince hiddetlendiğini söyledi.

Olaydan sonra AKP ve CHP’li meclis üyelerinin yanına gelerek olayı anlattığını açıkladı.

Yapılan istişare neticesinde AKP ve CHP’li meclis üyelerinin kendisine Yılmaz’ın elinden geldiğini aktardıklarını söyledi. Daha sonra kendisinin de görüntüleri izlediğinde ve huzursuz olduğunu belirti.

“SANA KARŞI HAKSIZLIK YAPMIŞIZ”

Yılmaz’a “Sana karşı bilmeden ve istemeden bir haksızlık yapmışız. Bundan dolayı senden helallik istiyorum” diyen Özcan, Yılmaz’ın görevine aynı şekilde devam edeceğini açıklarken, kendisinden ve ailesinden helallik istedi.

Özcan, “Biz tek adam değiliz. Hata yaptığımızda telafi etmeyi de biliriz" diye konuştu.