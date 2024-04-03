Tanju Özcan’dan açıklama: Kılıçdaroğlu istifa etmelidir diyen ben olduğum için gurur duyuyorum

31 Mart yerel seçimlerinden sonra, resmi olmayan sonuçlara göre, Bolu’da yeniden belediye başkanı seçilen Tanju Özcan, belediye binasında bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Özcan, “Bu değişimin ilk ateşini yakan ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Bu konuda mütevazi olmayacağım. İlk gece, ‘Kılıçdaroğlu istifa etmelidir, bırakmalıdır’ diyen ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“DOĞRULARI SÖYLEDİĞİMİZ İÇİN PARTİDEN ATILMIŞTIK”

Konuşmasında seçim sonuçlarından bahseden Özcan, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimde başarılı oldu. Doğruları söylediğimiz için partiden atılmıştık. Bugün ne kadar doğru söylediğimi daha iyi anlıyorum.” açıklamasında bulundu ve Ankara’ya kadar 100 kilometre yol yürümesinin çok önemli ve değerli olduğunu anladığını ifade etti.

“Bu değişimin ilk ateşini yakan ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Bu konuda mütevazi olmayacağım.” diyen Özcan, partide “Kılıçdaroğlu istifa etmelidir, bırakmalıdır” diyenin kendisi olduğu için gurur duyduğunu kaydetti.

Özcan, “Genel merkezde bir değişim gerçekleşti, ekip gençleşti. Kendimizi ifade ettiğimizde, özümüze döndüğümüzde, 6 oku anlata anlata yol yürüdüğümüzde, ki 6 okun içinde milliyetçilik en büyük oktur. Bunları anlattığımızda insanlar bize oy veriyor.” dedi ve bunlar vatandaşlara anlatıldığında insanların kendilerine oy verdiğini aktardı.

“Onun, bunun kuyruğuna takılmaya gerek yok. Onun, bunun desteğine de ihtiyaç yok. Kendimizi anlatalım, 6 okumuzu anlatalım, özümüze dönelim, doğru çizgimizde yürüyelim, insanlar bize oy veriyor.” açıklamalarını kaydeden Özcan, kent uzlaşısı olduğunu ve Afyonkarahisar, Kastamonu, Kırşehir ve Adıyaman’da gerçekleşenin kent uzlaşısının sonucu olduğunu ifade etti.

SIĞINMACILARA KARŞI TEDBİRLER ALINACAK

Tanju Özcan, sığınmacılara ilişkin ek tedbirler alınacağını anlattı ve “Yardımları kesmek, iş yeri ruhsatlarını iptal etmek, tabelaları kaldırmak; bunlar, bir mesajdı. Yetmedi sularına 10 kat zam yaptık. Nikah ücretlerini 100 bin TL’ye çıkarttık. Bunların da hepsi mesajdı.” İfadelerini kullandı.

“Zabıta marifetiyle sopayla döverek onları Bolu’dan gönderecek değiliz. Sonuçta hukuk devletiyiz ama onları Bolu’dan gitmeye zorlayacak ek önlemleri önümüzdeki günlerde açıklayacağız.” Diyen Özcan, Bolu’da muhalefeti de bu konuda yanında görmek istediğini belirtti.

Özcan, muhalefet partilerinin ‘Belediye başkanı doğru yapıyor, biz de arkasındayız’ demelerini beklediğini ifade etti ve “Onlar da bunu söylerse, Türkiye’de hükümete güvenen, partilerin sözcülerinin de destek verdiklerini görürlerse, onlar daha fazla Bolu’da kalmazlar. Onlardan yüz buluyorlar. Onlar da artık yüz vermeyi bırakırlarsa, geri kalanlar da gidecek” açıklamalarında bulundu.