Tanju Özcan'dan kınama cezası sonrası ilk açıklama. 'Tarihe geçtim'

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Tanju Özcan'dan kınama cezası sonrası ilk açıklama. 'Tarihe geçtim'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediği sözler nedeniyle kınama cezası almıştı. Özcan, ceza sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bu kararla dünya tarihine geçtim. Tüm cezaları aldım. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandığımı düşünüyorum" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kınama cezasına çarptırıldı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı eleştiriler nedeniyle Özcan, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Özcan, "Sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?" şeklindeki ifadeleriyle dikkat çekmiş, bu sözleri nedeniyle parti içinde tartışmalara yol açmıştı. Kılıçdaroğlu ise Özcan’a "Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun" şeklinde tepki göstermişti.

CHP'den Tanju Özcan hakkında karar. Disipline sevk edilmiştiCHP'den Tanju Özcan hakkında karar. Disipline sevk edilmişti

ÖZCAN TOPLANTIYA KATILMADI, YAZILI SAVUNMA GÖNDERDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan’ın dosyasını görüşmek üzere toplandı. Özcan, toplantıya katılmayarak savunmasını yazılı olarak sundu. Kurul, toplantının ardından Özcan’a oy birliğiyle kınama cezası verdi.

TANJU ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA

Kınama cezasının ardından Tanju Özcan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kararı saygıyla karşıladığını belirtti. Özcan, "Bu kararla dünya tarihine geçtim. Bir partilinin alabileceği tüm cezaları aldım. Bu performansla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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