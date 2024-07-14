Tanker devrildi TEM yolu kapandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tanker devrildi TEM yolu kapandı

İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda tanker devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası TEM yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre; yakıt tankeri şoförü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tanker, yol kenarındaki kanala girerek yan yattı. Metrelerce sürüklenen tanker, devrilerek yolu tamamen kapattı.

Kazada, tanker şoförü M.B., ve yanındaki bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri, karayolları görevlileri, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Trafiğin açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, tankerin taşıdığı yakıtı boşaltmak için çalışma başlattı.

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