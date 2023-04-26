Tanker ve kamyonet çarpıştı

Şırnak'ın İdil ilçesinde akaryakıt yüklü tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Tanker ve kamyonet çarpıştı

(AA) Rıdvan Ege yönetimindeki ham petrol yüklü tanker, İdil Midyat kara yolunun 8. kilometresi Sare köyü mevkisinde Ahmet Bozkurt'un kullandığı kamyonet ile çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan Abdurrahman Laçın olay yerinde hayatını kaybetti.

tir-1.jpg

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Yaralanan sürücüler ile Lokman Baksan, İnan Doğan ve Ramazan Adıbelli 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tanker sürücüsü Ege, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Uşak’ta seçimin sonucu bu görüntüden belli oldu Siyaset
Uşak’ta seçimin sonucu bu görüntüden belli oldu
Ronaldo'nun ilişkisi sallantıda Spor
Ronaldo'nun ilişkisi sallantıda
NATO ve Ürdün Kralı görüşmesi tamamlandı: Ortaklık açıklaması Dünya
NATO ve Ürdün Kralı görüşmesi tamamlandı: Ortaklık açıklaması
AKP'nin afiş tahammülsüzlüğü. CHP afişini kaldırmak için İl Seçim Kuruluna başvurdular Siyaset
AKP'nin afiş tahammülsüzlüğü. CHP afişini kaldırmak için İl Seçim Kuruluna başvurdular
Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı Güncel
Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı
Bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?
Hollanda yıllık raporunu yayımladı: Irkçılık arttı Dünya
Hollanda yıllık raporunu yayımladı: Irkçılık arttı