Tankerden yükseldi ekipler alarma geçti

Kaynak: İHA
Tankerden yükseldi ekipler alarma geçti
Burdur’dan Antalya istikametine seyir halinde olan LPG yüklü tanker, yolun 17’nci kilometresinde şarampole devrildi. Tanker LPG yüklü deposu delindi. LPG sızıntısı nedeniyle alarma geçti. Karayolu çift taraflı trafiğine kapatıldı.

Burdur’dan Antalya istikametine 07 DDL 41 plakalı tankeriyle seyretmekte olan 57 yaşındaki Mustafa Irkıçatal Karayolunun 17’nci kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracının kontrolünü sağlayamayan Irkıçatal şarampole uçtu.

Kaza nedeniyle sürücü yaralanırken delinen tankerde gaz sızıntısı yaşandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine verilen adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken jandarma ve polis ekipleri Burdur- Antalya karayolunu patlama riskine karşı çift taraflı trafiğe kapattı.

İtfaiye ekipleri tarafından tankerde bulunan gazı kontrollü şekilde tahliye etti. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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