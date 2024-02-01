Tankerle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: DHA
Tankerle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeliİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Anadolu Otoyolu'nda tanker ve otomobil çarpıştı, 2 kişi ağır yaralandı.

Saat 21.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gebze Gişeleri mevkiisinde meydana gelen kazada, Ankara yönüne giden R.A. kontrolündeki araç, Y.M. kontrolündeki tankerle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü R.A. ile aynı araçtaki H.N. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan R.A. ve H.N'yi kapıyı keserek çıkardı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gerçekleşen kaza sebebiyle, Ankara istikametinde ulaşım durduruldu. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

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