Bilim dünyası, yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastalarının günlük kahve tüketimine, özellikle de güne başlangıç ritüeline yönelik önemli bir uyarıda bulundu.

Son dönemde European Heart Journal gibi prestijli bilimsel dergilerde yayımlanan çalışmalar ve uluslararası kardiyoloji uzmanlarının görüşleri, sabah erken saatlerde alınan kafeinin, beklentinin üzerinde bir risk oluşturduğunu gösterdi.

Kardiyoloji uzmanları, özellikle sabah saatlerinde tüketilen kahvenin kan basıncını ani yükselttiğini ve bazı ilaçların etkinliğini ciddi ölçüde zayıflattığını ifade etti.

BİLİMSEL BULGULAR KAN BASINCI TETİKLEYİCİSİNİ GÖSTERDİ

Kahvede bulunan kafein molekülünün, beyindeki adenozin adlı maddeyi bloke ederek damarların geçici olarak daralmasına yol açtığı ve bu durumun kan basıncında ani bir artışa neden olduğu saptandı.

Araştırmacılar, tansiyon yükselmesinin, kahve tüketiminden yaklaşık 30 dakika sonra başladığını ve etkisinin 2 ila 3 saat sürebildiğini kaydetti.

ABD'deki Mayo Clinic'te Kardiyoloji Bölümü'nden Dr. Robert D. Jones, bu durumu şu sözlerle ifade etti:

"Tansiyon hastalarında kafein, zaten hassas olan kardiyovasküler sistemi daha da strese sokmaktadır. Sabah saatleri, vücudun doğal olarak kortizol seviyesinin yüksek olduğu ve kan basıncının zaten yükselme eğilimi gösterdiği bir dönemdir. Bu tabloya kafeinin eklenmesi, bazı bireylerde tansiyonu 5-10 mm Hg'ye kadar yükseltebildiğini gözlemledik."

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ TEDAVİYİ ZORA SOKTU

Yapılan klinik çalışmalarda, kafeinin sadece tansiyonu yükseltmekle kalmadığı, aynı zamanda kullanılan bazı hipertansiyon ilaçlarının etkinliğini de azalttığı ortaya çıktı. Özellikle kalsiyum kanal blokerleri gibi damar gevşetici etkiye sahip ilaçların, kafein tarafından zayıflatıldığı belirtildi.

Londra Imperial College'dan Kardiyovasküler Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Elizabeth Chen, konuya dair önemli bir noktaya dikkat çekti.

Prof. Chen, "Kafeinin idrar söktürücü özelliği, sıvı ve elektrolit dengesini bozarak, bazı ilaçların istenen etkiyi göstermesini engelleyebiliyor. ACE inhibitörleri veya ARB'ler ile kahvenin birlikte tüketilmesi durumunda, gün içinde tansiyon değerlerinde istenmeyen dalgalanmalar yaşandığına dair bulgular elde ettik" sözlerini aktardı.

UZMANLARDAN ACİL TEDBİR ÇAĞRISI

Bilim insanları, normal bireyler için günde 2-3 fincan kahvenin genel kardiyovasküler sağlık açısından risk taşımadığını gösterse de, mevcut hipertansiyon tanısı konmuş hastaların sabah kahvesi tüketimi konusunda son derece temkinli olması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, tansiyon ilaçlarının alım saatine yakın kahve içmekten kesinlikle kaçınılması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.