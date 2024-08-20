Tanzanya'da Türk yapımı demiryolu hattı hizmete girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tanzanya'da Türk yapımı demiryolu hattı hizmete girdi

Dodoma-Darü's-Selam güzergahı, ülkede ve daha geniş Doğu Afrika bölgesinde gerçekleştirilen bir dizi büyük demiryolu yatırımının sonuncusu olarak hizmete girdi.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hasan, ülkenin en büyük şehri ve başlıca iş merkezi olan Darüsselam ile idari başkenti Dodoma arasında yeni bir demiryolu hattının açılışını gerçekleştirdi.

541 km uzunluğundaki hat, 3,1 milyar dolar maliyetle Türk şirketi Yapı Merkezi tarafından inşa edildi. Hat üzerinde çalışan trenler elektrik enerjisi kullanırken, hattın kendisi standart bir ölçü tasarımına göre inşa edildi. Bu da Afrika'nın çoğunda sömürge döneminde inşa edilen Cape demiryollarından daha geniş trenlere izin veriyor.

Hattı kullanan yolcular Darü's-Selam'dan ayrıldıktan sonra dört saatten kısa bir sürede Dodoma'ya varabiliyorlar. Araba veya otobüsle yapılan benzer bir yolculuk bu sürenin iki katından da fazla sürüyor.

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