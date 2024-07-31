Tapu harcı geliri 35 milyar lirayı aştı

Ocak-Haziran döneminde Türkiye genelinde 1 milyon 223 bin 47 gayrimenkul (konut, arsa, tarla, iş yeri vb.) satıldı. Bu satışların 545 bin 74'ünü konutlar oluşturdu. Konut dışı gayrimenkul satışları ise 677 bin 973 adetle toplam satışların yüzde 55,4'ünü oluşturdu.

Geçen yılın ilk yarısına kıyasla, toplam gayrimenkul satışlarında yüzde 10'luk bir düşüş yaşandı. 2023 yılının ilk yarısında bu rakam 1 milyon 358 bin 551 idi.

Tapuda gerçekleştirilen toplam işlem sayısı ise 8 milyon 559 bin 509 olarak kaydedildi. Bu işlemlerin 6,3 milyonu diğer işlemler, 1,2 milyonu satış, 638 bini ipotek, 199 bini intikal, 50 bini ise düzeltme işlemlerinden oluştu. Ayrıca kamulaştırma, ayırma ve birleştirme gibi işlemler de yapıldı.

Tapu işlemlerinden elde edilen toplam harç geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 artarak 35 milyar 106 milyon liraya ulaştı.

Aylık bazda bakıldığında, harç gelirleri ocak ayında 5,2 milyar lira, şubat ayında 5,8 milyar lira, mart ayında 6,3 milyar lira, nisan ayında 5,2 milyar lira, mayıs ayında 7,3 milyar lira ve haziran ayında 5,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

TAPU İŞLEMLERİNDE İSTANBUL ZİRVEDE

Ocak-haziran döneminde İstanbul'da toplam 760 bin 71 tapu işlemi gerçekleştirildi ve bu işlemlerden 10 milyar 395 milyon lira harç geliri elde edildi. Bu rakam, ülke genelinde alınan tapu harcının yüzde 29,6'sını oluşturdu.

İstanbul'u, 518 bin işlem ve 3,3 milyar liralık tapu harcıyla Ankara izledi. İzmir'de ise 377 bin işlem gerçekleştirilirken, bu işlemlerden 2,4 milyar lira harç geliri sağlandı. Antalya'da ise 312 bin işlem yapılmış ve 1,4 milyar lira harç toplanmıştır.

Geçtiğimiz yıl boyunca Türkiye genelinde toplamda 18 milyon 285 bin 900 tapu işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerden elde edilen toplam harç geliri ise 60 milyar 59 milyon lira oldu. Bu gelirin büyük bir kısmı, 33,3 milyar lirası satışlardan elde edilirken, 433 milyon lirası diğer işlemlerden, 233 milyon lirası taksim işlemlerinden ve 200 milyon lirası bağış işlemlerinden sağlandı.

İPOTEKLİ SATIŞLAR TARİHİN EN DÜŞÜĞÜNDE

2024 yılının ocak-haziran döneminde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 545 bin 74 adede düştü. En fazla konut satışı 93 bin 52 adetle İstanbul'da gerçekleşti.

Bu dönemde yüksek faiz oranlarının etkisiyle ipotekli satışlar tarihin en düşük seviyesine indi. İpotekli satışlar, toplam satışlar içinde yüzde 9,4'lük (51 bin 415 adet) bir pay aldı.

2013 ve sonraki yıllar baz alındığında, ipotekli satışların payı en düşük yüzde 14,5 ile geçen yıl kaydedilirken, en yüksek pay yüzde 39,8 ile 2013 yılında gerçekleşmişti.