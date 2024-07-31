Boğaz'ın son hazinesi de satışa çıkarılıyor

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Boğaz'ın son hazinesi de satışa çıkarılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sarıyer’de bulunan Boğaz’ın en değerli arazilerinden biri olarak gösterilen 829 metrekarelik alanın bugün satışa çıkarıldığı bildirildi.

Grand Tarabya Oteli’nin kullandığı alana yakın konuşlanan arazi için biçilen fiyatın 398 milyon lira olduğu öğrenildi. Arazi için Saraçhanedeki İBB binasının encümen salonunda bu sabah (31 Temmuz) saat 10.00’da kapalı teklif artırma usulüyle ihale yapılacak.

Boğaz manzaralı, imar planlarında “turizm tesis alanı” olarak görülen ve halen Grand Tarabya Oteli tarafından kafeterya ve restoran olarak kullanıldığı belirtilen parsel için ihaleye katılmak isteyenlerin 11 milyon 943 bin lira teminat yatırıp teklifini vermesi gerekiyor.

OTELİN YATIRIMCISI: BİZ ORAYA BÜYÜK YATIRIM YAPTIK

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Grand Tarabya Oteli’nin yatırımcısı iş insanı Ahmet Bayraktar, arazinin ihalesiyle ilgili konuştu. Bayraktar, “Biz oraya büyük yatırım yaptık. Otelin bulunduğu alan ihaleye dahil değil. Burada 13-14 parsellik araziyi daha önce Emekli Sandığı’ndan almıştık. Şimdi İBB’ye ait 829 metrekarelik arazi ihaleye çıkacak. Biz de almak isteriz. Çünkü işimize yarayacağını düşünüyoruz” sözleriyle ihaleye katılma planları olduğunu belirtti.

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